Impressionante – Motociclista fica em estado grave após atravessar muro no PR – Vídeo

Um acidente entre uma Camionete Amarok e um Fiat Strada é registrado na noite de sábado dia 26 de dezembro em Alta Floresta D´Oeste Ro.

As informações dão conta que no cruzamento entre a avenida rio grande do Sul e rua espirito santo no centro de Alta Floresta ouve o choque entre os veículos. No momento do acidente chovia e a visibilidade não estava boa, os dois veículos se chocaram não houve feridos.

A Policia Militar compareceu no local, registrou a Ocorrência, mais informação a qualquer momento em nossa redação.

Fonte: Florestanoticias.com

Mais Imagens