Urgente: Moto roubada Biz Branca placa OHM 0494 qualquer informação ligue 190

A mortandade de peixes no rio São Miguel, em São Miguel do Guaporé (RO), preocupou moradores nesta semana. Em vídeos gravados por sitiantes da região e enviados à Rede Amazônica, é possível ver dezenas de peixes mortos na água.

Várias arraias também aparecem mortas na imagem enquanto um morador lamenta a situação. “É igual um extermínio, uma judiação, coisa de louco. É muito peixe, muito peixe. Sabe Deus que veneno pode ser”, diz um sitiante que teme não poder usar mais a água do rio para beber.

Apesar da preocupação causada pelas imagens, o chefe de fiscalização da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Marcos Trindade, diz que a causa das mortes pode não ser contaminação por veneno, mas um fenômeno natural. Uma análise já foi realizada e outra deve ser feita para confirmar a causa da mortandade.

“Isso já aconteceu em anos anteriores. No início das chuvas, é comum que essas chuvas arrastem sedimentos orgânicos para os leitos dos rios como folhas, paus, e esses orgânicos entram em decomposição fazendo com que diminua drasticamente o nível de oxigenação da água, causando a mortandade”, explicou sobre o fenômeno no afluente do rio Guaporé.

Fonte: G1 Ro

Vídeo extraído das redes sociais