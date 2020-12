Mega da Virada 2020: veja perguntas e respostas sobre concurso que pode pagar R$ 300 milhões

Sorteio será no dia 31 de dezembro, às 20h; aposta simples custa R$ 4,50. Jogos podem ser feitos até as 17h do dia 31.

O concurso 2330 da Mega da Virada pode pagar R$ 300 milhões para quem acertar as seis dezenas. Este é o segundo ano seguido em que o prêmio acumulado atinge este valor, o maior da história da Mega-Sena.

Veja perguntas e respostas sobre a Mega da Virada:

Como faço para jogar?

Os jogos podem ser feitos em lotéricas de todo o país, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pela internet. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas pelo computador pessoal, tablet ou smartphone.

Para jogar, é só marcar de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante. O apostador ainda pode deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha.

Para aumentar as chances de ganhar, existe a opção de adquirir os bolões comercializados apenas nas lotéricas. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10.

Quanto custa uma aposta?

O valor da aposta simples, com 6 números, é R$ 4,50. Já a aposta máxima, de 15 números, custa R$ 22.522,50. Veja, abaixo, os valores e as probabilidades de acerto de acordo com a quantidade de números jogados:

Valores e probabilidade na Mega Sena — Foto: G1

Até quando é permitido fazer os jogos?

As apostas para a Mega da Virada poderão ser feitas até as 17h do dia 31 de dezembro.

Quando é o sorteio?

O sorteio da Mega da Virada será no dia 31 de dezembro de 2020 às 20 horas.

Até quanto tempo após o sorteio é permitido retirar o prêmio?

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Depois disso, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

O que acontece se ninguém ganhar?

Por ser um concurso especial, o prêmio não acumula. Se não houver acerto para as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa, de cinco dezenas. Se não houver ganhador com seis ou cinco números, o prêmio será rateado entre quem acertou quatro dezenas.

Qual foi o prêmio da Mega da Virada do ano passado?

No ano passado, o prêmio foi de R$ 304,2 milhões e superou a estimativa inicial de R$ 300 milhões. Em 2019, a Mega-Sena da Virada registrou sua maior arrecadação na história, com R$ 1.028.882.101,50.

Quatro apostas vencedoras dividiram o prêmio, com cerca de R$ 76 milhões para cada. As dezenas sorteadas foram: 03 – 35 – 38 – 40 – 57 – 58.

Na quina (acerto de cinco números), 1.031 apostadores levaram R$ 57.537,06 mil cada um. Outros 77.055 apostadores que acertaram a quadra (quatro números) receberam R$ 1.099,78 cada um.

A Mega da Virada existe desde quando?

Neste ano, a Mega da Virada chega ao 12° sorteio. O primeiro deles ocorreu no dia 31 de dezembro de 2009, teve valor superior a R$ 144 milhões e duas apostas vencedoras.

É permitido guardar o bilhete premiado?