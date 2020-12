Chuva deixa Ji-Paraná debaixo d’água, confira as imagens

Um raio que caiu na madrugada desta quinta-feira (24), véspera de natal, em uma propriedade rural localizada no travessão 04 da RO-470 (linha 81), matou 25 cabeças de gado, sendo 18 vacas de leite e sete bezerros.

A propriedade fica localizada a esquerda da linha 04 sentido ao travessão da horta do Japonês, distante a pouco mais de 2 Km da área urbana de Ouro Preto do Oeste.

As vacas e os bezerros estavam embaixo de um pé de coqueiro que absorveu o impacto do raio. Todo o rebanho caiu ao solo. “Foi de madrugada, na hora daquele primeiro raio que caiu por volta de 3 horas”, relatou proprietário do sítio.



“Meu cunhado saiu para tirar leite e sentiu falta das vacas e os bezerros. Ele foi no fundo da propriedade e encontrou o gado morto. O raio caiu a 1 km da residência sede do sítio.

A morte das vacas gordas e dos bezerros causou prejuízo estimado em quase 90 mil para os proprietários.

A unidade da agência Idaron de Ouro Preto do Oeste está sendo comunicada do sinistro na manhã de hoje para que os técnicos acompanhe os procedimentos sanitários para que o gado seja enterrado em uma vala.

Fonte: gazeta central