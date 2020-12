A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de Joaquim Francisco da Silva

É com pesar que comunicamos o falecimento de Napoleao Gregorio da Cruz Pai do Andrezao da linha 90, seu corpo está velando na capela da Funerária Bom Pastor, e seu sepultamento será nesta quarta-feira dia 23 de dezembro as 10 horas da manhã no cemitério local.

Devido as Restrições do covid-19 o velório não esta aberto ao publico, a família enlutada agradece a oração de todos.

Fonte: Florestanoticias.com