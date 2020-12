Urgente; Delegacia em Presidente Médici é consumida por incêndio nesta quinta-feira

Uma Mulher de 22 anos, foi assassinada no meio da rua, pelo marido de 30 anos, um traficante conhecido como “Primo”, na noite de domingo (20), no bairro Jardim Milano, em Primavera do Leste (231 km de Cuiabá). O casal discutiu na rua, e os vizinhos acionaram a Polícia Militar (PM).

A Polícia Judiciária Civil (PJC) informou que o crime aconteceu por volta de 22h30, em frente à residência do casal. A mulher foi encontrada caída na porta do local, pelos policiais militares. Segundo testemunhas, os dois discutiam, e o homem deu um golpe de capacete na mulher. Em seguida, ele pegou uma faca e deu golpes na nuca, nas costas, e na barriga da mulher. Diante da situação, duas ligações foram feitas para o disque denúncia, a primeira informava da briga, a segunda já dizia que a mulher havia sido assassinada. Os vizinhos tentaram impedir o homicídio, mas o acusado não ligou e matou a mulher mesmo assim. Ele gritou para os populares que havia sido traído. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até a cena do crime, mas constatou que, de fato, a vítima já estava morta. Desta forma, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) removeu o corpo. O assassino fugiu em uma Honda Bis, e seu paradeiro é desconhecido. Ele é procurado pelas autoridades. O casal tem uma extensa ficha criminal e era conhecido da polícia. Via Repórter MT – Por Maju Souza