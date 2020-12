Alta Floresta: Sessão de posse de prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos será no dia 31

A cerimônia de posse do novo prefeito de Alta Floresta D’Oeste, Gio Damo (PODE) e do vice-prefeito, Robson Ugolini (PODE), e dos vereadores eleitos para a próxima legislatura, será no dia 31 de dezembro, no plenário da Câmara de Vereadores.

A cerimônia está marcada para às 19h. A informação foi repassada pelo presidente do Legislativo Municipal, vereador Dário Moreira (PP).

Alta Floresta D’Oeste teve dois vereadores reeleitos e oito eleitos. Os reeleitos são: Marilza da Revil Móveis (PP) e Adelmo Garcia, popular Nenão (DEM). Já os eleitos são: Jacy Oliveira (DEM), Natã Soares (PSB), Ernandes Bomfim de Souza (PTB), Junior Melo (PSD), Professor Romeu (PSD), Indiomárcio Pedroso (PTB), , Cacique Dalton Tupari (PTB), e William Ribeiro (MDB).

A posse presencial das autoridades é a única certeza. Detalhes como presença de familiares e demais convidados ainda estão sendo definidos.

O rito segue o protocolo habitual. Acontece a solenidade em sessão especial, quando se abre espaço para os trabalhos de protocolo e formação das chapas que concorrerão à presidência da Câmara. Terminado o processo de eleição da Mesa Diretora para o primeiro biênio, o presidente eleito assume a sessão para posse do prefeito e vice-prefeito eleito.

Todos os eleitos em Alta Floresta D’Oeste foram diplomados, pela Justiça Eleitoral no dia 18 de dezembro, durante cerimônia realizada no Tribunal do Júri do Fórum Aliomar Baleeiro.

Fonte: Florestanotícias.com