Urgente: Alta Floresta registra 24 novos casos de covid-19 e 1 óbito nesta terça-feira (22)

Hoje (22) foram registrados 13 óbitos por Covid-19 em Rondônia, nove em Porto Velho, sendo dois homens (49 e 63 anos) e sete mulheres (32, 34, 50, 60, 71, 77 e 84 anos); um homem de 86 anos de Ouro Preto do Oeste; uma criança do sexo masculino menor de um ano de idade do município de Cacoal); uma mulher de 73 anos do município de Alta Floresta do Oeste e uma mulher de 77 anos do município de Machadinho d’Oeste.