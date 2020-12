Urgente: 2 moradores de Alta Floresta morre em acidente na BR364 proximo a Vilhena

Uma colisão violentísssima entre um caminhão e uma picape Amarok de cor cinza, na madrugada desta terça-feira, 22, deixou duas pessoas mortas e outras duas em estado grave. O acidente aconteceu por volta das 2:00h, a cerca de 55 km de Vilhena, nas proximidades da usina do rio Ávila, na BR 364.



De acordo com os agentes funerários que foram ao local recolher os corpos do homem e da mulher, que morreram na hora e ficaram presos às ferragens, dois outros ocupantes da caminhonete foram resgatados, em estado grave, e levados para o Hospital Regional. Nenhum dos mortos e sobreviventes foi identificado até o momento.



Conforme as informações repassadas ao site, a mulher morta estava na parte de trás do veículo e o homem que também não resistiu aos ferimentos dirigia a Amarok. Chovia forte no local no momento da colisão e havia garrafas de bebida no interior da picape, cuja placa não foi anotada.



No choque entre os dois veículos, ambos pararam numa ribanceira do mesmo lado da pista. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor do caminhão.



Os corpos estão sob os cuidados da Funerária São Matheus, de Vilhena.

Fonte: O FOLHA DO SUL ON LINE