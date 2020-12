Governador de Rondônia Marcos Rocha segue internado com Covid-19 na UTI pelo 3° dia

O governador do estado de Rondônia Coronel Marcos Rocha segue internado em uma UTI particular de Porto Velho para tratar o coronavírus. Este domingo (20) foi o terceiro dia de internação e, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o quadro clínico do chefe do executivo é estável, sem intubação e com melhora.

Em uma foto postada na noite deste domingo, o governador apareceu fazendo sinal de continência.

“Marcos Rocha continua evoluindo bem do ponto de vista clínico e laboratorial. Já está trabalhando online e sempre nos orienta sobre vários assuntos e se inteira de como está a questão da vacina, das taxas de ocupação de leitos, dos casos novos”, escreveu Fernando Máximo, secretário da Sesau, em seu Facebook.

Ainda de acordo com o secretário, o governador está ansioso para ter alta e voltar a trabalhar [presencialmente], mas, apesar de estar estável, ainda precisa seguir o tratamento internado.

No mesmo comunicado via Facebook, o secretário da Sesau informou sobre o quadro de saúde da primeira-dama Luana Rocha, também internada com Covid na mesma UTI. “Ela também está estável e melhorando”, afirma.

Em nota, a Sesau informou que o casal está respirando em ar ambiente (a maior parte do tempo) e fazendo uso esporádico de VNI (Ventilação Não Invasiva). Os dois estão usando ainda antibióticos, corticoides e anticoagulantes.

Internação

Na última quinta-feira (17), o governador teve uma piora no quadro clínico e foi internado por precaução na sexta-feira (18), pois os pulmões do chefe do executivo estavam 40% comprometidos.

A primeira-dama, Luana Rocha, entrou na UTI com 30% dos pulmões comprometidos.

Anúncio sobre Covid

O governador anunciou no dia 8 de dezembro que estava infectado pelo coronavírus. A informação foi divulgada através de uma live no Facebook.

“Eu recebi a notícia que estou contaminado pelo Covid. Mas estou passando bem, tomando os remedinhos desde o início, me cuidando, em isolamento”, disse na semana passada. Três dias depois, Marcos Rocha informou ainda que sua esposa e filhos também tinham sido diagnosticados com Covid-19. Segundo ele, essa foi a segunda vez que a primeira-dama e seus filhos contraíram a doença. (G1).