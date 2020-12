Edição 276 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

Hoje (21) foram registrados 10 óbitos por Covid-19 em Rondônia, sete em Porto Velho, sendo três mulheres (67, 79 e 88 anos), três homens (49, 62 e 65 anos) e um bebê do sexo masculino, menor de um ano de idade; um homem de 64 anos de Candeias do Jamari; um homem de 57 anos de Ouro Preto do Oeste e um homem de 59 anos do município de São Francisco do Guaporé.