Alta Floresta – Homem tem perna fraturada após acidente na Linha cinquentinha.

Para não colidir frontalmente com uma Toyota Hilux, a motorista precisou fazer a manobra e sair da pista.

Uma mulher de 48 anos ficou ferida após o que veículo em que conduzia sair da estrada e capotar, na tarde desta sexta-feira (18), na LH 47-5 sentido distrito de Nova Gease, zona rural de Alta Floresta D´Oeste.

A mulher estava sozinha no veículo, ela foi socorrida por populares e encaminhada ao Hospital Municipal do Município com algumas escoriações pelo corpo.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência, para não colidir frontalmente com uma Toyota Hilux não identificada que vinha em sentido contrário, a motorista precisou fazer manobra e sair da estrada, e devido à falta de acostamento e o desnível da via, a condutora não conseguiu voltar a pista capotando seu automóvel um GM Celta.

A PM tentou localizar e identificar a caminhonete que supostamente estaria envolvida no acidente, mas até o momento não obteve êxito.

Fonte: www.190online.com