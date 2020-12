Carreta atropela moto, mata piloto e tomba em Rondonópolis MT

O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Santa Catarina com a Rua dos Patriotas.

Na tarde deste sábado (19) por volta das 14h20, mais um acidente de trânsito foi registrado em Alta Floresta D´Oeste (RO), desta vez, no cruzamento da Rua Santa Catarina com a Rua dos Patriotas, no Bairro Liberdade.

Conforme consta no Boletim de ocorrência, caminhonete modele S10, conduzida por homem de 51 anos, trafegava pela Rua Rua Santa Catarina, quando no cruzamento com a Rua dos Patriotas acabou colidindo em uma motocicleta HONDA/NXR 160 BROS, conduzida por homem de 24 anos, que seguia pela Rua dos Patriotas.

Com o impacto, a motocicleta veio parar em baixo do veiculo S10, sendo arrastada por alguns metros.

O condutor da motocicleta Honda NXR, sofreu apenas escoriações pelo corpo, e foi socorrido até o HPS Municipal, e passa bem. Já o condutor da caminhonete nada sofreu.

Policia Militar se fez presente, onde efetuou o registro do acidente.

Fonte: www.190online.com