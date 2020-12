Alta Floresta registra 03 novos casos de covid-19 neste sábado (19)

Hoje (17) foram registrados 13 óbitos por Covid-19 em Rondônia, sete em Porto Velho, sendo três mulheres (40, 56 e 77 anos) e quatro homens (20, 32, 42 e 92 anos); três em Cacoal, sendo um homem de 67 anos e duas mulheres (79 e 92 anos); um homem de 88 anos de Vale do Paraíso, uma mulher de 60 anos de Ariquemes e uma mulher de 70 anos do município de Ji-Paraná.

Após investigação epidemiológica, a equipe do município de Ouro Preto do Oeste identificou que um óbito registrado anteriormente é do município de Porto Velho, portanto há entre os óbitos informados hoje em Porto Velho há um a mais, que foi remanejado de Ouro Preto do Oeste.