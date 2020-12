Marilza é diplomada vereadora pela Justiça Eleitoral em sua Reeleição

A solenidade de diplomação dos 10 vereadores eleitos para os próximos quatro anos, além do prefeito e vice de Alta Floresta D’Oeste, no interior de Rondônia, aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 18 de dezembro, no Tribunal do Júri do Fórum Aliomar Baleeiro.

Além do juiz de direito da Comarca de Alta Floresta D’Oeste, doutor Fabrízio Amorim de Menezes, a cerimônia contou com a presença do promotor de justiça, doutor Felipe Miguel de Souza, representantes da OAB e da comunidade local, além de familiares dos eleitos.

Indiomárcio Pedroso (PTB), foi um dos vereadores eleitos diplomados durante a cerimônia. Servidor público na área da saúde, Pedroso recebeu 432 votos nas eleições deste ano, ou seja, 3,7% do total de votos, sendo o segundo candidato mais votado do partido. A sigla alcançou três cadeiras no parlamento mirim.

Além de agradecer a Deus pela conquista, Indiomárcio agradeceu aos familiares e amigos que contribuíram para uma votação que garantiu uma vaga no legislativo municipal. “A intenção nossa é trabalhar para a população. Foi pra isto que fomos eleitos. Esse dia vai ficar na história. Agora é trabalhar e repetir isto daqui quatro anos se Deus quiser”, disse.

Fonte: Florestanotícias.com