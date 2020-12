Dário Moreira acomanha a instalação do tubo armico na linha 144

Segundo a Casa de Leis, durante esses 60 dias deverão ocorrer apenas dois compromissos [já agendados]. São eles:

O regimento interno da ALE diz que, durante o período de recesso, os prazos das Comissões Temporárias ficam interrompidos.

Uma das últimas votações dos deputados em 2020 foi a aprovação do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA). Ao todo, foi autorizado R$ 8,6 bilhões para Rondônia.

Esse valor será usado no pagamento de despesas com manutenção, serviços e pessoal. O Executivo (Governo de Rondônia) continua a ser o poder com maior orçamento aprovado, mais de 70% do total.

Fonte: G1/Ro