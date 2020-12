Diplomação de Prefeitos e Vereadores assista ao vivo pelo Floresta Notícias (18)

O Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas Rodagem e Transportes (DER), iniciou nessa semana a manutenção e recuperação da rodovia 010 saindo da cidade de Rolim de Moura até Migratinópolis, distrito de Novo Horizonte do Oeste. Os serviços são executados pela equipe da 4ª Usina de Asfalto do DER em Rolim de Moura.

De acordo com o diretor-geral do DER, Elias Rezende, os trabalhos serão realizados nos 40 quilômetros de extensão nesse trecho na RO-010. “Seguindo a determinação do governador, coronel Marcos Rocha, a equipe está realizando a fresagem dos trechos, removendo as imperfeições e buracos, logo em seguida será aplicada uma nova capa asfáltica de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com aproximadamente cinco centímetros. A RO-010 possui diversos trechos que há anos causavam transtornos e a manutenção realizada em anos anteriores deixou a rodovia desconfortável para dirigir, com diversas ondulações “elevações”. Hoje, o serviço consiste em trazer segurança e trafegabilidade aos usuários”, afirmou.

Sempre atento e acompanhando pessoalmente as obras do DER, o vice-governador, José Jodan, destacou que a RO-010 é o corredor do transporte das produções agrícolas, bovinas e também do minério.

“A população estava cansada de serviços mal feitos. O DER trabalha com planejamento, técnicas, qualidade e economia. A RO-010 possui um intenso fluxo de veículos e a população já percebe a diferença dos trabalhos. No primeiro trecho, foram removidos aproximadamente 1.200 metros do asfalto velho, saindo do trevo da linha 180 até o restaurante “Shrek” e agora a equipe está aplicando a nova pavimentação. Os trabalhos seguem até Migrantinópolis”, explicou.

“Seguindo o planejamento anual, estamos finalizando o ano com saldo positivo, graças ao empenho dos servidores do DER, que trabalharam durante o ano de 2020 para proporcionar rodovias trafegáveis. Essa é uma preocupação do Governo de Rondônia e de toda a equipe do DER. A RO-010 está sendo recuperada com serviços de excelência e nos trechos que possuem apenas pequenos buracos, a equipe realizará o remendo com CBUQ”, enfatizou o coordenador das Usinas de Asfalto, Sávio Ricardo.

Fonte

Texto: Ricardo Barros

Fotos: Ricardo Barros

Secom – Governo de Rondônia