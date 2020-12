Confira a Diplomação ao vivo dos candidatos eleitos em Santa Luzia

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), uma mulher que trabalhava como presidente de seção morreu neste domingo (29) durante o segundo turno. A mesária passou mal logo no início dos trabalhos e, apesar de ter sido socorrida às pressas, acabou não resistindo. As causas da morte ainda não são públicas.

A tragédia aconteceu por volta das 7h, quando os portões há pouco foram abertos para os eleitores. Ana Cláudia de Souza havia sido escalada para trabalhar como presidente de seção na Escola Pintor Lauro Vilares, no bairro do Bongi, na Zona Oeste da cidade de Recife. No momento em que passou mal, contou com a ajuda de policiais militares que estavam reforçando a segurança do local, realizando manobras de primeiros socorros.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima foi conduzida até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Torrões, na Zona Oeste da cidade, por veículo particular de terceiros que se mobilizaram no resgate. O óbito foi constatado na unidade de saúde.

O presidente do TRE, Orson Lemos, afirma que a filha da vítima também trabalhava como mesária na mesma escola, mas em outra seção eleitoral. Noticiada que a mãe estava passando mal, afilha precisou abandonar o posto para tentar auxiliá-la.

“A filha dela era secretária da seção ao lado, a mãe era presidente da seção. Então, a filha foi liberada e substituímos elas depois”, declarou. “Em Pernambuco eu desconheço outro caso. Já teve caso de passar mal, ficar doente, mas falecer é o primeiro”, continuou o diretor do TRE.