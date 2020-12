Site da Energisa amplia serviços ao cliente em Rondônia

Negociação de dívidas e religação de energia estão entre as novas funcionalidades sem sair de casa

A Transformação Digital anunciada pela Energisa para Rondônia inaugurou uma nova Agência Virtual, com mais funcionalidades que facilitam o dia do cliente. A reformulação do canal de atendimento faz parte do investimento de mais de R$ 40 milhões pela concessionária no estado, por meio da migração dos sistemas.

“Sem precisar sair de casa, o cliente tem acesso a maioria dos serviços que também são oferecidos na agência. O site tem uma linguagem simples e um visual intuito que facilita a navegação”, afirma o coordenador de atendimento da Energisa, Edimilson Bandeira.

Para acessar, o cliente deve informar o CPF do titular e cadastrar a senha. O sistema busca automaticamente todas as informações. Se o titular tiver mais de uma unidade consumidora, é só selecionar o endereço desejado e solicitar o serviço desejado para aquele imóvel.

“O parcelamento de contas atrasadas é uma das inovações do site, que mostra as opções de parcelamento disponível para cada cliente”, explicou Bandeira ao lembrar que no início do mês a concessionária lançou uma novo visual das contas de energia, que destaca informações importante como o valor, data de vencimento, mês de referência, consumo de energia elétrica, situação dos débitos e se há risco de corte por falta de pagamento.

Confira os serviços disponíveis no www.energisa.com.br

• Emissão de segunda via

• Alteração de data de vencimento

• Consulta de débitos

• Histórico de consumo

• Declaração de quitação

• Informar leitura

• Débito automático

• Negociar dívida

• Atualizar dados da fatura

• Cadastrar fatura por e-mail

• Informar falta de energia

• Alteração de carga

• Religação de energia

• Alteração de demanda

• Nova ligação