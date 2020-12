Urgente: Mais um acidente com vítima fatal na av: minas gerais em Alta Floresta

Acidente com vítima fatal na av: minas gerais próximo a academia Bady boy, de acordo com informações colhidas no local do acidente, um homem com o nome ainda não identificado estava atravessando a rua quando um volkswagen Golf estáva passando pelo local e ouve a colisão, a Policia Militar foi acionada e está no local para fazer os trabalhos de praxe.

Aguardem mais informações em nossa redação.

Fonte: Florestanoticias.com