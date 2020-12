Polícia Federal abre concurso público para 1.500 vagas de emprego

Modelo é parte do resultado do investimento de mais de R$ 40 milhões realizado na transformação digital da empresa. Número do cliente passar a ter nove dígitos com código (20) na frente.

A partir desta quarta-feira (09) as faturas de energia começam a chegar nas casas dos clientes de Rondônia com novo visual, que destaca informações importantes. O modelo é resultado da ampla Transformação Digital anunciada pela Energisa em janeiro, e que precisou passar por ajustes durante a pandemia de Covid-19.

O diretor-presidente da Energisa Rondônia, André Theobald, explica que a migração dos sistemas da antiga Ceron, que não continham muitos recursos tecnológicos, para o sistema do Grupo Energisa abre um leque de possibilidades para prestar o bom atendimento que o cliente merece.

“Agora, Rondônia está integrada às outras nove concessionárias da empresa, com uma só linguagem. Vamos utilizar processos que melhoraram significantemente o relacionamento com os clientes, com maior transparência e canais de atendimento mais digitais”, afirma.

Em apenas 2 anos em Rondônia, a Energisa já investiu mais de R$ 1 bilhão em ampliação da rede elétrica, construção de 21 subestações, linhões e reforma de agências de atendimento. Apenas na migração de sistemas foram investidos mais de R$ 40 milhões.

A Nova Conta traz na parte superior, de forma destacada, o valor, data de vencimento, mês de referência, consumo de energia elétrica, situação dos débitos e se há risco de corte por falta de pagamento.

“Também há um gráfico com o consumo de energia mês a mês. Assim, o cliente pode acompanhar facilmente quanta energia está utilizando e fazer um planejamento”, explica.

Outra novidade é que o código do cliente passar a ter nove números a apresentar o código da Energisa Rondônia (20) antes do número principal, facilitando a identificação da sua Unidade Consumidora.

As mudanças se baseiam em um amplo estudo realizado pelo Grupo Energisa em oito municípios, de quatro estados diferentes, que abrangeu vários perfis e renda de até quatro salários mínimos. “O objetivo foi entender como o cliente busca informações, como recebe a conta, quais as informações que procura, em que situações procura a empresa, como efetua o pagamento”, destaca Theobald.

A concessionária disponibiliza canais exclusivos com informações como o www.energisajuntos.com.br, atendimento 24 horas por dia no call center 0800 647 0120 e em horário comercial pelo whatsapp – (69) 99358-9673.

Fonte: Florestanoticias.com