Pai e filha ficam feridos após serem atropelados por moto em Alta Floresta

Um ônibus tombou na manhã desta quinta-feira (10), no trecho do meio da BR-319, na rodovia que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO). Por conta do período de chuvas, o ônibus acabou deslizando na pista de barro e tombando. O local do acidente fica entre os quilômetros 325 e 370 e nenhum passageiro ficou ferido.

Segundo André Marcílio, da Associação dos Amigos e Defensores da BR-319, Na manhã desta quinta-feira (10), o ônibus saiu de Manaus com destino a Porto Velho, capital de Rondônia.

Quando chegou no trecho do meio, que não é asfaltado e devido as chuvas a pista de barro estava escorregadia.

Um outro ônibus que vinha logo atrás e ia para o município de Lábrea (que fica a 852 quilômetros em linha reta da capital Manaus), levou os passageiros até Humaitá (que fica a 675 em linha reta da capital Manaus).

Lá eles aguardaram outro ônibus que saiu de Porto Velho para ir a Humaitá pegar os passageiros para levarem a capital de Rondônia, que era o destino da viagem.

