(UTI) do Hospital Municipal de Ji-Paraná em Rondônia é inaugurada

A Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Municipal de Ji-Paraná, com 10 leitos, equipamentos e uma usina de oxigênio, foi inaugurada nesta sexta-feira, 10-12, com a presença de autoridades e já está em funcionamento. A obra foi iniciada em agosto de 2017 com recursos destinados pelo senador Acir Gurgacz (PDT) por meio de emenda ao Orçamento da União.

O senador Acir Gurgacz destinou R$ 1 milhão para a construção das instalações físicas e da usina de oxigênio; R$ 800 mil para a compra de equipamentos, como maca, cama e computadores; e mais R$ 2,5 milhões para aquisição de ventiladores pulmonares, bombas de infusão e custeio do hospital.

Na inauguração da UTI o senador Acir Gurgacz lembrou que o trabalho para a construção dessa obra iniciou em 2015, quando recebeu o pedido da então vereadora Sílvia Cristina. Naquele mesmo ano ele aportou uma emenda parlamentar para a obra e a prefeitura junto com a administração do hospital apresentaram o projeto.

“Naquela época já sentíamos a necessidade de ter uma UTI bem equipada aqui no Centro do Estado. Esperávamos que essa obra ficasse pronta em 2018 e trabalhamos muito esse ano para que ela pudesse ser concluída e assim ajudar no combate dessa pandemia”, frisou Gurgacz.

O senador destacou o empenho doa ex-prefeitos Jesualdo Pires e Marcito Pinto, bem como do atual prefeito Affonso Cândido, bem como do governo do Estado e da bancada federal, para que a UTI fosse concluída. “Uma obra desse porte precisa da união das forças políticas de todo o Estado e isso felizmente ocorreu”, destacou Gurgacz.

O senador destacou que a saúde é uma prioridade de seu mandato e que só para o Hospital Municipal de Ji-Paraná já destinou quase de R$ 9 milhões nesses 11 anos de seu mandato. Os 10 leitos da UTI já estão atendendo pacientes da Covid-19.

O Hospital Municipal de Ji-Paraná possui 160 leitos clínicos, sendo que 22 leitos clínicos foram disponibilizados para atender os pacientes de Covid-19. Na solenidade de inauguração, o secretario de Estado da Saúde, Fernando Máximo, anunciou que o governo do Estado vai ajudar na viabilização de mais 10 leitos clínicos para atender os paciente de Covid.

O prefeito Affonso Cândido destacou a parceria com o senador Acir Gurgacz, o senador Marcos Rogério e a deputada Sílvia Cristiana, a Assembleia Legislativa e o governo do Estado para construção da UTI, para as ações de combate à pandemia e na manutenção do sistema de saúde municipal.

“Graças a força dos representante políticos de nossa cidade conseguimos manter em Ji-Paraná o melhor sistema de saúde do Estado e dar uma resposta positiva no combate à pandemia”, frisou.