Rondônia registra a maior taxa de casamento em todo país

Nesta quarta-feira (09), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou as Estatísticas de Registro Civil em Rondônia. A pesquisa apontou o que o estado teve a maior taxa de casamentos do país em 2019.

De acordo com a pesquisa Brasil registrou 6,18 casamentos a cada mil habitantes com mais de 15 anos, Rondônia tem uma taxa de 9,34. A Unidade da Federação com o menor índice é o Piauí, com 3,73. Em 1974, a taxa brasileira era de 13,0.

Outra curiosidade apresentada pela pesquisa é que o mês de dezembro é o preferido dos rondonienses para realização de casamentos.

Em 2019 foram realizados 12.435 casamentos em Rondônia, a maioria no último mês do ano quando foram registradas 1.342 cerimônias. Já em julho ocorreram 1.272 casamentos e agosto 1.171, no topo da lista dos meses preferidos pelos rondonienses.

A idade para casar, tem aumentado tanto para homens quanto para mulheres no estado. Em 2009, os homens que casaram tinham em média 28,8 anos e as mulheres tinham 25,3 anos. Já em 2019, estas médias de idades foram de 30,1 anos para homens e 27,2 anos para mulheres.

Mesmo com a maior taxa de casamento, os matrimônios em Rondônia têm uma das menores durações. No ano passado m 2019, os casamentos no estado duravam em média 10,4 anos, 6,5 anos a menos que a média de 2009.

Os casamentos com menor duração do país, foram registrados no Acre (10,2 anos) e os com maior duração foram identificados no Piauí (17,6 anos).

Segundo os dados de Registro Civi, em 2019, ocorreram 21,1% divórcios de casamentos com até dois anos no estado. O índice foi praticamente o mesmo que o registrado em 2018, quando o estado apresentou 21,2%.

De acordo com IBGE os divórcios de casamentos com mais de 20 anos representaram 16,6% em Rondônia no ano de 2019, enquanto que, em 2018, eles foram 17,8%.

O levantamento aponta que em todo o Brasil, em 2019, os divórcios de casamentos mais longos foram o com maior proporção, representando 25,5% do total de divórcios concedidos em 1ª instância.

A pesquisa também demonstrou também que dos 3.780 processos de divórcio concedidos em 1ª instância em Rondônia em 2019, 69,6% foram consensuais. Entre os não-consensuais, 56,9% foram requeridos pela mulher.

Entre os divórcios concedidos em 1ª instância em 2019, em 1.943 deles havia filhos menores de idade. Em 57,8%, a guarda dos menores ficou sob responsabilidade da mulher.

Porém observa-se um aumento gradual de guarda compartilhada ao longo dos anos. Em 2014, os filhos ficavam sob a tutela de ambos os cônjuges em apenas 8,9% dos divórcios. Já 2019, este índice foi de 34,2%.

As Estatísticas apontaram ainda que, entre os divórcios concedidos em 1ª instância, em 16% os homens tinham idades entre 35 e 39 anos. O grupo formado por homens com idades entre 30 e 34 anos representou 15,3% e os com idades entre 40 e 44 anos corresponderam a 14,8%.

Em relação às mulheres, o grupo com idade entre 35 e 39 anos também foi a maior parte: 17,7%. Assim como os homens, o segundo grupo com a maior representação foi o formado por mulheres que tinham entre 30 e 34 anos (16,1%), mas o terceiro mais representativo foi o de mulheres com idades entre 25 e 29 anos (14,4%).

Fonte: Diariodaamazonia