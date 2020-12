Edição 264 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) enviou nesta quarta-feira (9) uma equipe médica com 10 profissionais de saúde para reforçar os atendimentos aos pacientes no Hospital de Emergência e Urgência (Heuro) e no Hospital Regional de Cacoal (HRC), no período de dez dias.

“Com o aumento de casos da doença (Covid-19), alguns profissionais de saúde acabaram se infectando, e por isso enviamos esses 10 médicos para que a população da II macro região não fique desassistida”, disse o secretário de Estado da Saúde, Fernando Máximo.

De acordo com o secretário da Sesau, essa medida será tomada até a situação de atendimento médico se normalizar na II macro região do Estado de Rondônia. “Estamos novamente com a missão de ajudar o município de Cacoal, que está com dificuldade de médicos, porém esses profissionais não poderão permanecer por muitos dias em Cacoal, e por isso já estamos viabilizando novas contratações”, enfatizou Fernando Máximo.

Esses profissionais são médicos emergenciais lotados no Hospital de Campanha de Rondônia (HCAMP). De acordo com o diretor clínico Dr. Maxwendell Batista, a unidade não ficará desassistida. “Como fizemos alguns meses atrás, nossa equipe irá novamente para essa missão. Reorganizamos a escala médica no HCAMP, para atender as unidades hospitalares de Cacoal”, disse o médico.

O enfrentamento da Covid-19 continua sendo reforçado pelo governo estadual, com medidas de controle da doença nos 52 municípios.

Fonte

Texto: Sângela Oliveira

Fotos: Ítalo Ricardo

Secom – Governo de Rondônia