Requerimento de Outorga do Direito de uso da água Evald Kuhn

A (o) Evald Kuhn, Residente e Domiciliado na linha 65 km 23 Lote 17, gleba 02, setor Rio Branco II, MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA D´OESTE – RO, com CPF/MF n,°675.396.537-87, torna público que requereu a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental –SEDAM, em 07/12/2020, o pedido de Outorga de direito de uso de recursos hídricos, para fins de: PISCICULTURA no seguinte local, linha 65 km 23 Lote 17, gleba 02, setor Rio Branco II, com as seguintes Coordenadas geográficas Latitude SUL 12°05’11.24’’ e Longitude O 62°03’22.63’’

Alta Floresta D´Oeste/Ro, 07de Dezembro De 2020.

EVALD KUHN

CPF/MF n° 675.396.537-87

Proprietário