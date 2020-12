Polícia Civil registra redução de crimes e roubos em Rondônia

Governo de Rondônia registra redução de crimes; roubo à pessoa teve queda de 26% no mês de novembro

A Polícia Civil identificou por meio do Sistema de Ocorrência do Estado de Rondônia redução significativa de registros de crimes praticados, relacionando o mês de novembro de 2019 com o mesmo período em 2020. Foram registrados os percentuais de queda dos respectivos crimes: Roubo Consumado: -21,1%; Furto Consumado: -14%; Estupro: -22%; Roubo a Pessoa: -26%; Homicídio: -8,3%; Roubo e Furto de Veículos: -14,9%; e Roubo de Celular: -13%.

Segundo as informações do Sistema de Monitoramento da Gerência de Estratégia e Inteligência (GEI) da Polícia Civil, o motivo da redução se deve, sobretudo, ao trabalho articulado de repressão e investigação das polícias Civil e Militar. “O relatório indica onde estamos melhorando e onde precisamos avançar”, afirmou a coordenação da equipe de inteligência do GEI ao lembrar que o crime de furto à residência reduziu 5% no comparativo dos meses de novembro 2019/2020.

Em razão das compras de Natal, festas e mais circulação de dinheiro e pessoas, os delitos são mais frequentes. Por isso que, a queda nos índices de crimes em pleno mês de novembro, segundo a Polícia Civil, demonstra um trabalho efetivo e articulado das polícias do Estado. Nesse sentido, o secretário da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), coronel Hélio Pachá, ressaltou que os últimos três meses do ano são os meses de mais ocorrências e trabalho, onde as polícias estão devidamente estruturadas para dar uma resposta contundente aos delitos nesse período natalino.