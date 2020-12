Idoso é atacado por cães pitbull em Juína; veja as Imagens

A família informou que vai registrar um boletim de ocorrência contra o proprietários dos animais.

Manhã de segunda-feira (07) no município de Juína o Sr. Dorvalino Joarez de 75 anos, como já é de seu costume, saiu para pedalar no bairro módulo 05 quando na Rua Campo Mourão acabou atacado por 02 pit bulls, sofrendo lesões não região da perna e do rosto e precisando ser encaminhado à UPA 24hs.

Segundo informou o filho da vítima, o idoso passava pela rua quando visualizou os três pit bulls soltos, e como aparentavam tranquilidade, decidiu seguir seu caminho rotineiro.

No momento em que passava um dos cães avançou na vítima, que decidiu usar a bicicleta que conduzia para afastar o animal, mas, acabou caindo e no chão foi atacado por dois dos animais, que ocasionaram lesões na sua perna e em seu rosto.

Os gritos de desespero do idoso chamaram a atenção de um morador das proximidades, que também estava saindo para praticar atividade fisica, que conseguiu afastar os animais de cima da vítima.

O filho do idoso foi ao local do ataque e encontrou os três animais num quintal de uma residência, que se encontrava de portas e janelas fechadas.

A família informou ao repórter em ação que vai registrar um boletim de ocorrêcia contra o proprietário e pediu aos donos de cães que são agressivos que tomem cuidado ao deixarem os animais soltos, para evitar esse tipo de acidente.