Edição 262 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

Estabelecimentos estão autorizados a funcionar com apresentações artísticas ao vivo de até quatro músicos. Casas de shows e boates seguem sem poder funcionar.

O Governo de Rondônia publicou um novo decreto modificando regras de funcionamento para estabelecimentos comerciais. O texto entra em vigor nesta segunda-feira (7).

O documento altera as regras para as cidades que estiverem na Fase 3 do plano de distanciamento social. Agora podem funcionar apresentações artísticas ao vivo, com a quantidade de até quatro músicos, respeitando o distanciamento e a limitação de 50% da capacidade dos locais.