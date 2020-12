Confira como foi o 16º Rally do Mequens em Alta Floresta D´Oeste Ro

Com linguagem bem-humorada, Energisa se aproxima de seus clientes para esclarecer temas ligados à energia

Com seis episódios, projeto começa nesta quarta-feira (2/12) e vai até março de 2021

Pensando em facilitar o entendimento dos clientes sobre temas como conta de luz e variação de consumo, a Energisa lançou nesta quarta-feira (2/12/2020) a websérie “O Descomplicador”, estrelada pelo ator Paulo Vieira. Com uma linguagem leve e divertida, o humorista interpreta o personagem que esclarece conceitos e informações sobre energia que estão presentes no dia a dia dos consumidores da empresa, que atua em 11 estados brasileiros.

“Estamos inovando na comunicação com clientes. Precisávamos conseguir conversar com nossos clientes, de maneira simples, didática e acessível, sobre temas complexos e que geram muitas dúvidas. O personagem traz essa nova forma de diálogo com credibilidade e bom humor”, afirma Bruna Frias Rodrigues, gerente sênior de Experiência da Marca do Grupo Energisa.

O projeto vai até março do ano que vem, quando serão exibidos seis episódios da websérie. Além de divertidos, os vídeos têm caráter educativo para conscientizar os clientes dos riscos das ligações irregulares, conhecidas popularmente em várias regiões do país, como “gatos”. “O Descomplicador” também vai orientar os consumidores a entender melhor como funciona o medidor de energia e reforçar a importância da profissão do leiturista.

Representante da nova geração de humoristas brasileiros, o ator Paulo cresceu em Palmas, no Tocantins, um dos estados atendidos pela Energisa. “Estou muito contente em participar deste projeto que marca uma nova fase de relacionamento da Energisa com seus clientes. É uma grande oportunidade falar com tantas pessoas de Norte a Sul do país sobre algo que é tão essencial na vida da gente: a energia”, conta Paulo Vieira.

Acesse o link e confira o primeiro episódio:

https://youtu.be/98vt93p4dhU

https://www.facebook.com/239966239466941/posts/2183393935124152/?sfnsn=wiwspwa

