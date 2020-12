Alta Floresta: Motorista não identificado tomba veículo no Bairro Princesa Isabel

O acidente ocorreu por volta das 13h20min na Avenida Rio Grande do Sul, com Rua Santa Catarina, no bairro centro, em Alta Floresta RO. Uma pessoa ficou ferida.

Segundo PM, condutora do veiculo motocicleta Honda Pop, mulher de 24 anos, trafegava pela Avenida Rio Grande do Sul, quando no cruzamento com a Rua Santa Catarina, foi atingido por um automóvel TOYOTA HILUX, conduzido por homem de 58 anos, que seguia pela Rua Santa Catarina.

Com impacto, condutora da motocicleta sofreu escoriações e foi socorrida ao hospital municipal.

Fonte: www.190online.com