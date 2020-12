Sipam alerta que massa de ar polar pode derrubar temperaturas em RO

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que a instabilidade ainda continua em Rondônia neste fim de semana, devido a convergência do fluxo do vento em baixos níveis da atmosfera que ainda favorece a organização de muitas nuvens carregadas sobre o Estado. Para o sábado o dia será de predomínio de sol entre muitas nuvens, com o tempo variando de nublado a encoberto e tem possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas a qualquer hora do dia na Capital e em todas as regiões rondoniense.

No domingo o tempo quase não muda para as cidades das regiões do Vale do Guaporé, central, Vale do Jamari e Norte do Estado, inclusive a capital Porto Velho, onde o dia será de predomínio de sol entre muitas nuvens e céu variando de nublado a encoberto. Entre a tarde e à noite ocorrem pancadas de chuva com trovoadas e com risco de temporais. Nas demais regiões rondonienses o dia será de predomínio de sol entre muitas nuvens, tempo abafado, céu nublado e ocorre pancadas de chuvas com trovoadas entre a tarde e noite.

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que nesta segunda-feira, o tempo quase não muda, permanece instável e com bastante nuvens em todo o Estado de Rondônia. A previsão para todas as regiões rondonienses é de céu variando de nublado a encoberto, com pancadas de chuvas e trovoadas entre a tarde e noite.

Previsão Sábado Previsão Domingo Previsão Segunda – Feira

Fonte: Sipam