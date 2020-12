CRUELDADE: Bandidos fazem família refém e roubam mais de R$ 8 mil

Dois bandidos armados invadiram uma propriedade rural de Cujubim (RO) e roubaram R$ 8,6 mil em dinheiro de um agricultor, na última quarta-feira (2). Segundo a Polícia Militar (PM), a dupla de assaltantes portava um revólver e uma pistola.

Aos policiais, uma vítima contou que estava na casa do sítio, quando os dois suspeitos chegaram em uma moto e já anunciaram o assalto.

Durante a ação criminosa, de acordo com a polícia, os assaltantes foram até o curral e levaram três testemunhas que estavam no local para dentro da residência.

Já no interior do imóvel os homens foram amarrados pelos bandidos, enquanto as mulheres e crianças ouviam ameaças. A todo momento a dupla pedia das vítimas por arma e dinheiro.

Os assaltantes vasculharam o local e subtraíram dois celulares, uma chave de ignição e aproximadamente R$ 8,6 mil em dinheiro. Logo depois eles fugiram e não foram localizados.

A Polícia Civil investiga o caso.