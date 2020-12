A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento da senhora Terezinha R da Cunha

A Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta D’Oeste, confirmou na manhã desta segunda-feira (30), a 14ª morte causada pela covid-19. Trata-se de uma mulher de 72 anos de idade, que morava na área rural. Ela testou positivo no dia 18 de novembro. No dia 21 foi transferida para uma Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional de Cacoal, onde veio a óbito.

A exemplo do Estado de Rondônia, Alta Floresta D’oeste apresentou aumento no número de casos confirmados nas últimas semanas. Entre os dias 16 e 28 de novembro, os casos confirmados de covid-19 aumentaram 5,74%. O município saiu dos 922 casos para 975 casos no sábado, dia 28, quando registrou mais 13 casos da doença.

O número de paciente em tratamento aumentou mais de 328%. No dia 16 de novembro eram sete pacientes. Agora são 30.

O número de óbitos aumento 18%. O município tinha 11 mortes registradas. No sábado eram 13.

Os dados também mostram que Alta Floresta tem uma taxa de mortalidade menor que a do Estado de Rondônia. No Estado a taxa é de 1,95%. Em Alta Floresta é de 1,33%.

O total de casos suspeitos em Alta Floresta D’Oeste também aumentou nas últimas semanas, saindo de 16 para 58, um total de 262%. O município ainda teve um aumento de 6% no total de casos notificados.

Os números colocaram o município de Alta Floresta na fase 2 do plano de distanciamento social. A portaria reclassificando os municípios foi publicada no Diário Oficial e entrou em vigor no sábado, dia 28.

Mais uma morte no município, somada aos números de casos confirmados que vem aumentando a cada dia, acendeu um alerta entre as autoridades em saúde que pediram a população que mantenha os cuidados, evitando aglomerações e fazendo uso de máscaras.

Fonte: Florestanoticias.com