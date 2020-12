Alta Floresta – Colisão entre veículos é registrada nesta quarta-feira, no bairro centro.

Um motorista morreu carbonizado na tarde desse domingo (29) na explosão de um caminhão-tanque em um acidente no km 350 da BR-364, na Serra de São Vicente, na região de Santo Antônio de Leverger, a 35 km de Cuiabá.

De acordo com a Rota do Oeste, concessionária que administra a rodovia no MT, a pista ficou totalmente bloqueada e o tráfego de veículos foi liberado na madrugada desta segunda-feira (30)

O motorista que dirigia o caminhão-tanque morreu antes de ser socorrido. O acidente foi registrado às 17h30 e envolveu dois veículos de carga. O outro motorista não se feriu. Já o motorista do caminhão-tanque ficou preso no veículo em chamas e morreu.

A Rota do Oeste encaminhou ao local um caminhão-pipa para auxiliar no controle do fogo. As causas do acidente serão investigadas.

Fonte: G1 MT – Em Trânsito