Alta Floresta – Polícia Militar recupera moto furtada e prende suspeito

A Polícia Militar contou com as câmeras de videomonitoramento, que auxiliaram com imagens do suspeito.

Em mais uma ação, policiais militares da 2ª Companhia em Alta Floresta D´Oeste obtiveram êxito em recuperar uma motocicleta Honda Bros, furtada na última terça-feira (01/12) em frente a um Supermercado localizado na Av. Rondônia no Bairro Centro.

Os PM´s receberam a informação que o veículo estaria nos fundos de uma residência localizada na avenida Rio Grande do Sul Centro.

Uma guarnição foi até o local, constatando que a moto se tratava do veículo furtado.

Em conversa com o proprietário, esse relatou que deixou sua motocicleta Honda Bros estacionada em frente ao Supermercado, quando voltou não mais viu seu veículo.

Diante das informações, policiais fizeram diligência, onde localizaram autor do furto no Bairro Princesa Izabel, o qual foi qualificado como BRUNO DE JESUS CARDOSO de 27 anos.

Bruno confessou aos militares que havia praticado o furto da motocicleta, utilizando uma chave de motocicleta e uma chave de boca, as quais foram apreendidas.

O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia da cidade e a motocicleta foi devolvida posteriormente ao seu proprietário.

Fonte: www.190online.com