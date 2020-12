Dário Moreira, agradece ao gov por atende e recuper a Ro 135, linha P.50

Na última sexta feira 27/11 o vereador Dário Moreira protocolou juntamente com o Prefeito eleito Gio Damo, a cobrança da recuperação da rodovia 135, a linha P50, na ocasião estava no município o Governador do estado Marcos Rocha e o Diretor Geral do DER o senhor Elias Resende, onde os mesmos pessoalmente receberam o ofício de cobrança N° 040/GP/2020 e se comprometeram a solucionar o problema!

E na manhã dessa terça feira 01/12, em parceria com a secretaria de obras do município e o Executivo, iniciou-se a recuperação da via.

O governo oforneceu um caminhão de massa asfáltica, e a secretaria de obras municipal forneceu a mão de obra e maquinários para tal operação!

O vereador Dário Moreira agradece o Governador Marcos Rocha por atender seu pedido, e também a secretaria de obras por atender em mais essa reivindicação. Dario Moreira simplicidade e competência!

Fonte: Florestanoticias/Assessoria