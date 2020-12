Alta Floresta também apresenta queda no número de casos de dengue e zika

O município de Alta Floresta D’Oeste seguiu o Estado de Rondônia e também apresentou redução nos números de casos notificados de dengue e Zika, após divulgação de dados do Boletim Epidemiológico da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa).

Entre os meses de janeiro e novembro de 2020, Alta Floresta D’Oeste teve 75 casos suspeito, 65 descartados e apenas dois casos confirmados de dengue.

Em 2019, quando o município entrou em um surto da doença, os números apresentados entre os meses de janeiro e dezembro, apontaram 334 casos suspeitos e 174 casos confirmados.

Quanto a Zika, em 2020 Alta Floresta apresentou apenas dois casos suspeitos, sendo um caso descartado. Em 2019 foram seis casos suspeitos e quatro descartados.

Os números de 2020, considerados satisfatórios, foram apresentados no último boletim epidemiológico divulgado pelo Agevisa.

Os dados de 2020 mostraram ainda que pequenos depósitos móveis e lixos como recipientes plásticos e latas, são criadouros predominantes em Alta Floresta D’Oeste.

No município, os dados levam em conta um levantamento feito pela equipe de endemias que realiza as visitas necessárias, baseadas em um total de 18 quarteirões, dos 391 contidos no sistema do Estado.

Os números fazem parte do Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti —LIRAa, que é uma metodologia que permite o conhecimento de forma rápida, por amostragem, da quantidade de imóveis com a presença de recipientes com larvas de Aedes aegypti, mosquito transmissor da Dengue, Chikungunya, Febre pelo vírus Zika e Febre Amarela.

Em Rondônia, o levantamento faz parte do Programa Estadual de Controle de Doenças Transmitidas pelo Aedes.

A Coordenação Estadual de Vigilância e Controle do Aedes Aegypti avalia de forma positiva a efetividade da execução do plano de ação de combate ao Aedes, que alcança todos os municípios do Estado e contemplam ações de limpeza urbana, levantamento e eliminação de criadouros, ações de educação e saúde, manejo clínico e diagnóstico do paciente, avaliação epidemiológica e ações de bloqueio de transmissão viral.

