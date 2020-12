Começa a pintura da pista de caminhada em Alta Floresta D´Oeste Ro

O Governo do Estado, através do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER), realizou na RO-383, linha 47,5, trecho que interliga Alta Floresta do Oeste ao distrito de Nova Gease, em seus 40 quilômetros de extensão, patrolamento (reconformação da plataforma), limpeza lateral, drenagem, encascalhamento, instalação de tubos de aço corrugado, manilhas de concreto, elevação e rebaixamento de greide da pista em pontos específicos. Os trabalhos foram executados pela equipe da 5ª Residência Regional do Departamento de Rolim de Moura. Serviços nunca feitos antes, segundo o diretor-geral do DER, Elias Rezende.

“Já no quilômetro 30, trecho da rodovia que passa em frente a propriedade do produtor Bruno, foi realizado um serviço especial, foram aproximadamente 500 metros de aterro compactado com rolo compactador pé de carneiro, com elevação do eixo da pista em mais de dois metros de altura. Além disso, foram instalados mais dois tubos de aço corrugados (armco) e utilizando a escavadeira hidráulica foi construído um dreno na lateral da pista para comportar o transbordo do rio e evitar que o trecho fique alagado”, explicou o diretor-geral Elias Rezende.

“Minha propriedade era invadida pela enchente, estrada e carreador ficavam submersas na água por horas. Aqui, eu e minha família sofríamos há anos. Em anos passados, o rio tinha apenas uma ponte de madeira, depois substituíram por tubo de aço, que não suportava a vazão da água, principalmente quando o rio transbordava, alagando totalmente a rodovia. Hoje com o serviço realizado virou uma BR, os carros passam sem dificuldades, reduzindo o tempo de viagem. Antigamente levávamos aproximadamente uma hora e meia para chegarmos a cidade, hoje fazemos o percurso em apenas 40 minutos”. Afirmou o produtor rural ao governador, coronel Marcos Rocha, que esteve nesta sexta-feira (27), conferindo os trabalhos e conversando com o produtor, Bruno Wiedermann, morador há 34 anos no quilômetro 30 da Rodovia 383.

O produtor rural, Ismael Lourenço Marques, morador há 32 anos na linha 47,5 relatou que no ano passado teve prejuízo com o seu veículo. “Aqui neste local eu perdi o motor do meu carro. Esperei cinco horas para baixar o nível da água que tomou conta da estrada. Quando fui passar ainda havia água, deu cálcio hidráulico e fundiu o motor. E daí a gente vê um trabalho desse, deixa a gente mais animado. Todo Mundo paga seus impostos e quer algo melhor como estradas, energia, saúde, é o que mais o povo cobra. É muito gratificante ver um serviço desses. Eu não acreditava, pois, a maioria que passou aqui só falou que faziam e não fizeram. Agora temos que falar que foi feito e com qualidade”, disse.

O pequeno Vitor Hugor Fagundes, de apenas sete anos, emocionado contou ao governador, Marcos Rocha, que tinha que passar carregado pelo seu avô. “Era muito perigoso, água cobria toda a estrada, eu tinha muito medo e hoje o senhor resolveu o problema da nossa estrada. Meu avô atravessou comigo nos braços diversas vezes”, relatou.

Para o governador, coronel Marcos Rocha, não importa a quantidade de moradores da região e sim que a população seja atendida com serviços de qualidade.

“Tenho falado diariamente para os secretários estaduais para que os serviços sejam realizados em todo o Estado de Rondônia, sem exceção e sem brigas políticas. A população está cansada de sofrer e precisa ser atendida com dignidade. Essa é a missão dessa gestão, trabalhar para o povo rondoniense”, enfatizou.

CAMINHADA NO CENTRO COMERCIAL

Dando sequência na agenda, o governador, coronel Marcos Rocha, esteve no centro comercial da cidade de Alta Floresta d’Oeste, onde foi recepcionado pela imprensa local, autoridades, prefeito e vereadores eleitos. O chefe do Executivo Estadual ao lado do prefeito eleito Gio Damo realizaram uma breve caminhada pelos comércios até a rodovia. “Nossa visita é importante para conversarmos e ouvirmos o anseio da população. Alta Floresta d’Oeste é uma cidade maravilhosa e trabalhamos para trazer melhorias para as rodovias estaduais que irão beneficiar diretamente todos os moradores do município”, pontuou o governador, coronel Marcos Rocha.