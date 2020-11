37º Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Alta Floresta Ro

Na manhã desta sexta-feira 27/11 recebemos em nosso município a visita do Governador do Estado de Rondônia, o senhor Marcos Rocha. Na oportunidade, o vereador Dário Moreira protocolou pessoalmente com o senhor governador, o pedido de manutenção e limpeza da nossa rodovia 135, a linha P50.

Sabemos da necessidade de manutenção da P50, onde já se encontra com muitos buracos, e muito mato as suas margens, trazendo riscos aos usuários, pededestres, ciclistas e outros.. o vereador Já cobrou em outras oportunidades ao setor competente, porém dessa vez entregou em mãos a cobrança para o Governador Marcos Rocha, que garantiu que resolverá essa demanda!

O vereador Dário Moreira agradece ao Governador e certo de sua colaboração e compreensão estamos aguardando a solução dessa problemática! Dario Moreira Simplicidade e competência!

Fonte: Florestanoticias.com/Secom