Solicitação de outorga do direito de uso de recursos hídricos de Savio Queiroz Volkart

O Senhor LORIVALDO KRAUSE, de um imóvel rural localizado LINHA RO 383, KM 3,5, LOTE RURAL Nº 24 e 26 UNIFICADOS, GLEBA 02, SETOR PARECIS, MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA D’OESTE, portador do CPF- 183.338.422-91 torna público que requereu ao COLMAMP/SEDAM em 20/11/2020, os pedidos DE LICENÇA PREVIA, e LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA A ATIVIDADE DE PISCICULTURA EM REGIME SEMI EXTENSIVO em sua propriedade, no endereço acima descrito, com local de atividade com Coord. Geog. S=11º 55’ 45’’ W= 61º 56’ 54’’.

LORIVALDO KRAUSE

Proprietário