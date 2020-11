Entrevista: Governador Marcos Rocha visita Alta Floresta Ro confira..

Resolver problemas que há anos causam transtornos à população de Rondônia é uma missão do Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER). Nessa quinta-feira (26), cumprindo uma extensa agenda em Rolim de Moura, o governador, coronel Marcos Rocha, acompanhado do diretor-geral do DER, Elias Rezende e autoridades da região, deram início aos serviços de aplicação da nova capa asfáltica de rolamento com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), da rodovia 010 (avenida 25 de Agosto), no perímetro urbano do município.

O governador fez questão de destacar que os trechos estão recebendo serviços de qualidade com asfalto de mais de cinco centímetros. “Estamos preocupados com serviços de qualidade. Temos obra em todo o Estado e a população não pode mais sofrer. Podemos afirmar que de Extrema ao município de Vilhena, ou seja, em todo Estado, trabalhamos para trazer dignidade para a população. Aqui em Rolim de Moura, na RO-010 (avenida 25 de agosto), a equipe do DER, fez toda a drenagem desses trechos e hoje esses locais recebem a nova pavimentação”, pontuou.

O gerente de uma garagem de veículos, Edilson Pires, popular “Salada”, reforça que há muitos anos não se via um serviço como esse realizado na avenida 25 de agosto. “Já passaram diversos gestores e nunca realizaram esse serviço. O Governo, com a equipe do DER retirou toda a terra podre com restos de entulho e despejou diversos caminhões com pedras, fez um colchão drenante para resolver o problema definitivo. Posso dizer que hoje temos um governador que se preocupa com a população de Rondônia. Obrigado coronel Marcos Rocha”, disse.

O diretor-geral do DER, Elias Rezende, enfatizou que diversos trechos possuíam patologias que só poderiam ser solucionadas com a drenagem e uma nova base e capa asfáltica. “Fizemos a reciclagem do solo, tratando com cimento e material fresado, sendo feita uma nova camada e drenagem, recebendo a compactação das camadas necessárias e o nivelamento da terraplenagem. Hoje estamos aplicando a nova camada de rolamento com CBUQ. Quero agradecer e parabenizar os nossos servidores do DER que tem se dedicado ao máximo para fazerem um serviço de qualidade para a população de Rondônia”, pontuou.

ENTREVISTA

Dando sequência à agenda, o governador seguiu para uma rádio da região, onde concedeu entrevista ao radialista Nelson Lima e pontuou as diversas ações realizadas no Estado de Rondônia.

Durante a entrevista, o chefe do Executivo Estadual, destacou que Rolim de Moura está recebendo uma das maiores obras de asfaltamento urbano, de quase 30 quilômetros de asfalto. Ressaltou ainda que as ações acontecem em todos os setores, com entrega de equipamentos e veículos.

O governador enfatizou que os títulos definitivos da regularização urbana e rural acontecem em todo o Estado. “Quero destacar que o vice-governador, José Jodan, é um irmão mais velho que ganhei. Eu deixei para ele ajudar a administrar Rolim de Moura e estamos muito felizes, pois Novo Horizonte do Oeste ganhou como o melhor café. Existe um deputado estadual aqui da região, que tem nos ajudado muito com ideias, para que a gente consiga aprimorar a nossa administração, o deputado Jean de Oliveira, isso não é política, é a verdade, eu aprendi com Deus que temos que honrar quem te honra e estou horando aqui”, enfatizou.

