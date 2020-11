Dário Moreira protocolou com o Governador o pedido de manutenção da Ro135, P50

Pensando no bem estar e na qualidade de vida dos moradores do Distrito de Rolim de Moura do Guaporé (que fica a 160 quilômetros da área urbana de Alta Floresta D’Oeste), o vereador Valvique Ferreira (SD), apresentou uma indicação solicitando serviços com urgência para a comunidade.

Entre os pedidos do parlamentar estão: melhorias no setor de iluminação pública (diante de vários pedidos de outros parlamentares), coleta de lixo, conserto do trator que atende os moradores, limpeza geral nas áreas de uso público e patrolamento das linhas vicinais e dentro do Distrito, bem como a limpeza das sarjetas, saídas de água e cascalhamento de pontos críticos.

Os pedidos foram endereçados ao chefe do Executivo Municipal, para que determine ao setor competente, que realize os trabalhos necessários o quanto antes.

A indicação foi apresentada no plenário da Câmara de Vereadores durante a realização da sessão ordinária do dia 19 de outubro.

Fonte: Assessoria