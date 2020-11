Comunicado: Chamada escolar pública para o ano letivo de 2021

O Projeto Pedagógico “Vim te Buscar, para Avançar!, iniciativa do Governo do Estado de Rondônia e realizado por meio da Secretaria de Estado da Educação, da Coordenadoria Regional de Educação e das Escolas da Rede Estadual de Ensino, incluindo as de Alta Floresta D’Oeste, tem, nesta sexta-feira (16), o “Dia D” de suas ações na busca dos alunos da Rede Estadual de Ensino que estão, por algum motivo, afastados das atividades escolares.

O Projeto englobou ações de Busca Ativa do Estudante da Rede Estadual de Ensino, visando atingir alunos e pais ou responsáveis, tendo como objetivo permitir que o vínculo do estudante com a escola seja mantido, além de garantir que o mesmo avance na aprendizagem e conclua o ano letivo.

Hoje, o “Dia D” desta Busca Ativa é uma culminância de tudo que foi feito nas últimas semanas. Por isso, foi realizada uma carreata com buzinaço e houve também uma ida à Rádio local, tanto para agradecimentos aos parceiros que se voluntariaram nesta tão importante missão, quanto para alertar pais ou responsáveis e alunos da urgência de se atender a este chamamento.

Muitos já estão retornando, buscando suas atividades e participando do que a escola tem ofertado.

Cada escola sabe qual o aluno que não fez o acesso à plataforma da aula virtual ou que não foi buscar as atividades impressas. Este estudante aparece como um aluno que não mais compareceu à escola.

No entanto, ainda há tempo de se reverter esta situação. Sendo assim, fica aqui mais uma vez, indiscriminadamente, um agradecimento aos parceiros neste Projeto e faz-se um apelo a pais ou responsáveis e alunos, para que seja aproveitada esta oportunidade de retornarem às aulas não presenciais, fazerem as atividades, serem avaliados e concluirem, com sucesso, o ano escolar, ao invés de perdê-lo.

Fonte: Florestanoticias.com