Saiba 7 explicações para aquele roxo na pele que você não sabe de onde veio

Quem é meio estabanado e vive batendo braços e pernas em quinas de móveis e assim por diante costuma colecionar aquele típico roxo na pele, de vários tamanhos e tonalidades. Mas, e quando você não se lembra de ter batido em lugar algum e, mesmo assim, o roxo na pele está lá?

Apesar de todo mundo já ter enfrentado esse tipo de “mistério”, a verdade é que existem explicações bem lógicas para os hematomas que costumam aparecer na pele, mesmo sem que a gente tenha batido ou sofrido algum acidente.

Portanto, caso você não tenha sofrido nenhum tipo de impacto na pele, que justifique o roxo que acabou surgindo, não deixe de conferir a lista abaixo. Com certeza, alguns desses fatores podem ajudar a explicar o que está acontecendo com você e, em alguns casos, é bom até mesmo você procurar um médico!

Portanto, caso você não tenha sofrido nenhum tipo de impacto na pele, que justifique o roxo que acabou surgindo, não deixe de conferir a lista abaixo. Com certeza, alguns desses fatores podem ajudar a explicar o que está acontecendo com você e, em alguns casos, é bom até mesmo você procurar um médico!

Como você vai ver ao longo desse post, as causas por trás do roxo na pele podem ir desde a falta de nutrientes no organismo até a exposição excessiva ao sol. E a lista não para por aí!

Como você vai ver ao longo desse post, as causas por trás do roxo na pele podem ir desde a falta de nutrientes no organismo até a exposição excessiva ao sol. E a lista não para por aí!

Nem todo mundo sabe, mas o roxo na pele também pode ser o efeito de alguma invasão do tecido corporal por organismos capazes de provocar doenças. Dependendo do tamanho da “invasão”, toxinas podem ficar em níveis elevados no sangue ou no tecido, e pode provocar tais manchas.

Nem todo mundo sabe, mas o roxo na pele também pode ser o efeito de alguma invasão do tecido corporal por organismos capazes de provocar doenças. Dependendo do tamanho da “invasão”, toxinas podem ficar em níveis elevados no sangue ou no tecido, e pode provocar tais manchas.

A falta de alguns nutrientes no organismo também é capaz de fazer surgir aquele misterioso roxo na pele. Um bom exemplo disso é a carência de vitaminas A, B, C, D ou do ácido fólico. Nesses casos, o corpo pode se manifestar por meio de hematomas.

3. Envelhecimento

Não são apenas as rugas que costumam aparecer com o avanço da idade. Roxo na pele também pode ser um sinal de envelhecimento, uma vez que é comum, com o tempo, que esse nosso órgão (sim, a pele é o maior órgão do corpo humano) fique mais fino.