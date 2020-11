Gov conclui serviços de recuperação da rodovia 383,entre o trevo da RO-490 e Alta Floresta

Os serviços de recuperação e manutenção nos 16 quilômetros da rodovia 383 entre o trevo da rodovia 490 (acesso a Alto Alegre dos Parecis) até o município de Alta Floresta d’Oeste, foram concluídos na manhã desta terça-feira (24). Os serviços foram executados pelo Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), com as equipes da 5ª Residência Regional DER e da 4ª Usina de Asfalto do DER em Rolim de Moura.

Segundo o diretor-geral do DER, Elias Rezende, os serviços foram concluídos em aproximadamente 30 dias. “Os nossos guerreiros (servidores) do DER iniciaram os serviços de manutenção no final do mês de outubro e hoje entregamos uma rodovia completamente trafegável, proporcionando segurança. Essa é uma determinação do governador, coronel Marcos Rocha, e do nosso vice-governador, José Jodan, que os serviços sejam realizados com celeridade, porém com planejamento e qualidade, visando a economia e o respeito ao dinheiro do contribuinte”, pontuou.

A equipe de engenheiros do DER destaca que 1.150 metros da RO-383 receberam serviços de reciclagem de pavimento, tendo como vantagem o reaproveitamento de todo o material danificado. O novo pavimento ainda pôde receber um reforço extra durante a reciclagem e alguns agentes estabilizadores, neste caso, o cimento foi utilizado nos pontos críticos.

“Usamos a máquina recicladora, específica para tratar os trechos críticos de mais de mil metros. Foi removida a base, com adição de um solo novo, aproveitando o rejeito do solo antigo, realizando as compactações das camadas de bases. Realizamos a imprimação da base (impermeabilização), em seguida a pintura de ligação e aplicação da nova capa asfáltica de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), tudo isso para garantir a qualidade do serviço”, disse o diretor-geral do DER, Elias Rezende.

O vice-governador José Jodan, enfatizou que durante os serviços na rodovia foram utilizados ao todo 3.692 toneladas de CBUQ. “A massa asfáltica foi produzida na Usina de Asfalto do DER em Rolim de Moura, gerando economia e trazendo brevidade na conclusão dos serviços”, frisou. O secretário Regional do Governo de Rondônia em Rolim de Moura, Adeilso da Silva, ressaltou que a rodovia 383, saindo de Rolim de Moura até o município de Alta Floresta d’Oeste, recebeu 440 placas de sinalização vertical. “O governador, coronel Marcos Rocha, tem orientado e cobrado para que as rodovias estaduais pavimentadas sejam recuperadas e que as mesmas recebam sinalização horizontal e vertical, visando um trânsito mais seguro, evitando acidentes e preservando vidas”, finalizou.