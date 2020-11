Homem vai no cemitério para enterrar esposa, cai na cova e morre

Um incêndio de grandes proporções com origem até então desconhecida está consumindo até o momento três comércios e uma residência em Rolim de Moura. O incêndio originou-se de acordo com informações preliminares na empresa Rondossol Pneus, localizada na Avenida 25 de Agosto, no Bairro Centenário.

Cerca de 15 bombeiros militar com o Caminhão Auto Bomba Tanque, DR e Polícia Militar, com a ajuda de populares estão no local tentando controlar as chamas.

Veja o vídeo do momento do incêndio:

Matéria em Atualização.

