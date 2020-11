Homem é alvejado com disparo de espingarda na zona rural de Nova Brasilandia

Segundo informações a vítima A. C, 44, anos estava dentro de casa, momento em preparava o jantar escutou um barulho tipo estralo, ao sair pra ver o que era, viu uma pessoa com uma espingarda na mão apontando para vítima.

Neste momento A. saiu correndo gritando por socorro e logo ouviu um disparo e em seguida sentiu seu rosto arder e o sangue escorrer, a vítima caiu no chão e gritando por socorro, o autor do disparo fugiu do local, a vítima conseguiu acionar os familiares pelo telefone que chegaram rapidamente e socorreram a vítima levando ao hospital.

A PM foi acionada e compareceu ao e prestou os trabalhos de praxe, a vítima alegou não ter problemas com ninguém e não entende o que aconteceu e nem o motivo, o caso será investigado.

Fonte: Rondonianews.com

Imagem usada como ilustrativa