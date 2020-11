Governo entrega veículos para reforçar assistência técnica e extensão rural de distritos

Quatro veículos novos modelo pick up utilitários foram entregues pelo Governo de Rondônia para fortalecerem as ações dos escritórios da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) inseridos no Território Madeira Mamoré, direcionados aos distritos de Nova Dimensão, Jacy-Paraná, Vista Alegre do Abunã e União Bandeirantes, todos pertencentes a Porto Velho.

A entrega dos veículos aconteceu no final da tarde de sexta-feira (20), no distrito de União Bandeirantes, pelo próprio governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, ocasião em que participou de uma extensa agenda naquela localidade, a exemplo da inauguração da “Praça do Povo”; entrega de equipamentos para a escola estadual e outras atividades desenvolvidas no Distrito, localizado cerca de 160 quilômetros da Capital.

O objetivo do Governo do Estado é fortalecer a agricultura familiar e melhorar os serviços de assistência técnica e extensão rural em Rondônia. O recurso destinado para a compra dos veículos faz parte de convênio federal, proveniente de emenda parlamentar do ex-deputado federal Luiz Cláudio.

Conforme ressaltou o diretor-presidente da Emater, Luciano Brandão, todo o valor do convênio será aplicado na revitalização e modernização da Entidade Autárquica, que faz parte do Plano Estratégico do Governo do Estado, com o objetivo de melhorar os atendimentos nas áreas técnicas e proporcionar a diversidade das atividades exploradas.

“Estamos hoje com o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, trazendo beneficio para a população deste pujante distrito de União Bandeirantes. O governador determinou a reestruturação da Emater pela importância junto aos agricultores do Estado. Hoje, estamos entregando quatro veículos que atenderão os distritos de Nova Dimensão, Jacy Paraná, Vista Alegre do Abunã e União Bandeirantes e quero aqui fazer referência ao ex-deputado federal Luiz Cláudio, autor da emenda que tem ajudado o Governo do Estado nesse Plano Estratégico de reestruturação”, enfatizou Luciano Brandão. O governador Marcos Rocha fez questão de estar presente à solenidade de entrega dos veículos que atenderão diretamente a agricultura familiar. Marcos Rocha salientou a importância de União Bandeirantes, por ter a economia local que gira em torno da pecuária (produção de leite e gado de corte) e da agricultura (produção de banana e café). Esses produtos abastecem a área urbana de Porto Velho, sendo apontado como distrito em franco crescimento. “Falávamos ainda há alguns anos que União Bandeirantes seria uma potência do nosso Estado. É um distrito com pujança de município”, disse o governador. REESTRUTURAÇÃO DA EMATER O contrato da emenda parlamentar destinada pelo então deputado federal Luiz Cláudio, totaliza R$ 4.032.954 (quatro milhões trinta e dois mil novecentos e cinquenta e quatro reais) repassados ao Governo do Estado para a reestruturação da Emater-RO, ou seja, todo recurso será utilizado na aquisição de veículos e equipamentos de informática, para fortalecer os serviços de assistência técnica e extensão rural no Estado de Rondônia. O fortalecimento dos serviços de assistência técnica e extensão rural, prestados às famílias rurais no Estado, inclui a aquisição de dez caminhonetes pick-up diesel 4X4; 33 caminhonetes pick-up tipo leve; 40 impressoras multifuncionais; 57 notebooks e 310 tablets. Confira a galeria de imagens