DER: recapeamento asfáltico no trecho urbano da RO-470 em Vale do Paraíso Ro

O Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), avança nos serviços de recuperação e pavimentação da RO-470. Em visita ao local da obra no último sábado (21), o diretor-geral do DER, Elias Rezende, informou que as equipes estão atendendo o perímetro urbano da rodovia em Vale do Paraíso.

“Chegou a vez do trecho urbano da RO-470 receber o recapeamento do asfalto. Mesmo com o início do período de chuvas, o governador Marcos Rocha determinou que as equipes continuem avançando nas ações para garantir melhorias na trafegabilidade em todas as regiões do Estado. Estamos trabalhando intensamente para melhorar nossas estradas com qualidade e economia”, destaca o gestor do DER.

Ele também informou que, no total, os trabalhos executados pela 3ª Residência Regional do DER e pela Usina de Asfalto de Ji-Paraná atenderão todo o trecho da rodovia 470 que interliga Ouro Preto e Vale do Paraíso, garantindo acesso à BR-364.

“A RO-470 está entre as rodovias que estão recebendo uma atenção especial das equipes técnicas. Com estudos do solo, realizados pelos laboratoristas do DER, conseguimos diagnosticar a melhor forma de preparação da base primária e aplicação do asfalto, identificando pontos críticos para elevação da pista, quando necessário, além de evitar desperdícios de massa asfáltica na aplicação da espessura correta. Assim, homens e máquinas do DER seguem executando os trabalhos com qualidade técnica, além da fiscalização intensa”, informa o gestor da pasta.

Responsável pelas Usinas de Asfalto do DER, o coordenador, engenheiro Sávio Ricardo, informa que no perímetro urbano da RO-470, em Vale do Paraíso, serão 2,5 km atendidos. “No total, os serviços na rodovia 470 atenderão 36 quilômetros, sendo 19 quilômetros com trabalhos de recuperação e 17 quilômetros de asfalto novo”, informa o coordenador das Usinas de Asfalto.